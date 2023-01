Co nás během roku 2023 čeká ve vědě: genetické modifikace, mise k Jupiteru, obří teleskop, nebezpečná antibiotika

Na oběžnou dráhu vzlétnou dva nové vesmírné teleskopy – evropský a čínský. Začne se používat nová vakcína proti horečce dengue, metle tropů. První léčba pomoci CRISPR postoupí do komerčního stadia. A co nám přinese umělá inteligence, to ještě neví ani ona sama.