Shledávám to závažným, nebylo to pošťuchování, říká právník lidí, kteří svědčí proti Wollnerovi

Advokát a bývalý novinář Tomáš Němeček vyslechl příběhy dvanácti lidí, kteří měli negativní zkušenost s chováním šéfredaktora pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera. Devět z nich pak zastupoval, některé doprovázel při výpovědích před vyšetřovací komisí České televize. „Mám na to jasný názor: shledávám to závažným,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Česká televize dostala podnět na možné nevhodné chování dramaturga a šéfredaktora reportážní publicistiky Marka Wollnera na začátku prosince od jedné ze zaměstnankyň divize zpravodajství. Podezření se má údajně týkat bossingu a sexuálního obtěžování. ČT následně ustavila komisi, která svou závěrečnou zprávu dokončila 22. prosince loňského roku.

Poté veřejnoprávní televize oznámila, že Wollner nebude dočasně moderovat pořad Reportéři ČT. Sám Wollner označuje podezření za „lež“. A následně pak sám podal podnět na podezření z bossingu na svoji kolegyni, moderátorku pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou. Ta si stojí za tím, že má „svědomí čisté“.

Některé svědky a údajné oběti Wollnerova chování zastupoval či doprovázel ke komisi ČT právě advokát Tomáš Němeček.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme: Proč údajné oběti oslovily advokáta Němečka a jaké bylo jejich zadání.

Zda jsou mezi nimi i muži.

Proč se Němečkovi klienti cítí nyní pod nátlakem.

A k čemu se Němečkovi v tomto případu hodí jeho dvacetiletá novinářská praxe.

Kdo vás v případu chování Marka Wollnera oslovil a s jakým zadáním?

Oslovily mě nejdříve dvě osoby, které působily v pořadu Reportéři ČT. Bylo to krátce po publikaci textu Markéty Dobiášové. Tyto osoby mi sdělily, že k tomu mají svá svědectví. Po jejich vyslechnutí jsem považoval jejich výpovědi za velmi důvěryhodné a to, co uváděly, jsem považoval za závažné.

V té době nebylo vůbec jasné, jestli se k tomu Česká televize nějakým způsobem postaví, takže dotyční chtěli konzultaci, jakým způsobem vůbec mají dál postupovat. Mluvili jsme o široké paletě možností, co by se dalo dělat.

Jednu z těch prvních osob, které mě oslovily, osobně znám a považuji ji za velmi důvěryhodnou, neměl jsem pochyby o tom, že to svědectví je pravdivé a závažné.

Jaký postup jste jim tedy nabídl?

Předestřel jsem všechny právní možnosti, které přicházely v úvahu: že mohu kontaktovat vedení České televize, vyzvat je k internímu šetření nebo navrhnout externí šetření. Hovořili jsme také o možnosti jiných právních kroků, jako je žaloba na ochranu osobnosti nebo trestní oznámení, a zvažovali jsme možnost medializace.

Protože ta situace byla pro ně hodně emocionálně náročná a oni měli obavu, jak se to bude vyvíjet a zda se to celé neotočí proti nim, učinil jsem nabídku, že to převezmu pro tuto první fázi, než dosáhneme nějakého výsledku, pro bono.

Pro jakou variantu postupu se nakonec rozhodli?

Shromáždili na své straně v postavení svědků nebo poškozených další lidi. A měli si rozmyslet, jakou variantu zvolit.

Mezitím se ale