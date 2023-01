Nenápadný úředník, Churchillův opomíjený nástupce provedl v tichosti sociální revoluci. Uznání se mu dostává až nyní

Do Westminsteru přijede prázdné taxi a vystoupí z něj Attlee. Nebo jak říkal Winston Churchill: „Attlee, skromný muž, který má mnoho důvodů, proč být skromný.” To jsou známé a nelichotivé popisy prvního poválečného britského premiéra Clementa Attleeho. V hodinách dějepisu na něj moc místa nezbylo, maximálně jako na toho, kdo přišel po Churchillovi a měl dělat cosi se znárodňováním. Je to ale tak trochu nespravedlivé, protože Attleeho politická kariéra byla dlouhá a rozhodně ne neúspěšná. V mnohém může inspirovat i v současné době.

Attleeho cesta do Downing Street 10, sídla britských premiérů, byla dlouhá a klikatá. Narodil se 3. ledna 1883 do poměrně bohaté rodiny. Jeho otec byl úspěšný právník, a tak si mohli dovolit dvoupatrovou vilu v dobré londýnské části Putney, kde jim s každodenním provozem pomáhali tři sluhové a zahradník.

Studoval na prestižní výběrové škole v Haileybury a později v Oxfordu. Na škole prý nijak nevyčníval ani nejevil zájem o politiku. Později sám sebe charakterizoval jako „starého dobrého imperialistického