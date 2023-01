Politolog Valerij Solověj: Putin neblafuje, když mluví o použití jaderných zbraní

Valerij Solověj, ruský politolog, historik a veřejný činitel, je znám svými skandálními výroky na adresu představitelů státní moci a Vladimira Putina. Do června 2019 řídil oddělení styku s veřejností na významné univerzitě MGIMO (Moskevský státní institut mezinárodních vztahů), odejít musel údajně z politických důvodů. Některé jeho předpovědi se ukázaly jako přesné, takže se soudí, že má své informátory ve vertikále moci. Jiné zase zcela selhaly a mají blízko ke konspiračním teoriím.

Často je mu připisováno autorství příspěvků telegramového kanálu General SVR, který zveřejňuje politické „insiderské informace“. Týden před začátkem války na Ukrajině byl dům Valerije Solověje podroben domovní prohlídce, bylo zabaveno veškeré technické vybavení a sám politolog byl spolu se svým synem odvezen k výslechu. V tisku se objevila informace, že je podezřelý z podílu na činnosti kanálu General SVR a že byl obviněn podle zákona o podněcování k nenávisti nebo nepřátelství. Večer téhož dne se Solověj vrátil domů. Byl vyslýchán jako svědek, ale musel podepsat slib mlčenlivosti.

Nemáme žádnou možnost tvrzení, která v tomto rozhovoru uvádí, ověřit z nezávislého zdroje a je zapotřebí brát je s rezervou. Dobře ale ilustrují způsob uvažování uvnitř části mocenských struktur v Rusku. Rozhovor byl pořízen koncem prosince 2022.

O čem Valerij Solověj v tomto rozhovoru mimo jiné mluví:

Která mocenská skupina v Rusku by jako jediná mohla uskutečnit státní převrat.

Jak dobře je Putin informován o skutečném stavu věcí.

Jakou logikou se řídí při svém rozhodování.

Za jakých okolností by podle něj přestal Západ podporovat Ukrajinu.

Kdy podle něj bude rozhodnuto o výsledku války.

Proč myslíte, že Vladimir Putin zrušil svou každoroční tiskovou konferenci a projev před Federálním shromážděním?

Existují tři důvody. Za prvé: nemá co odpovědět na ostré otázky, a dokonce i na tiskové konferenci pro pozvané by se takové otázky nevyhnutelně objevily a přes veškeré moderování by se prodraly ven. Za druhé: on se ve skutečnosti necítí nijak dobře a nevydrží dlouhodobější psychickou, emoční a fyzickou zátěž. Mohlo by se mu udělat špatně, i kdyby pořádal tiskovou konferenci vsedě jako obvykle, a jeho lékaři mu nedoporučují vystavovat se takovému riziku. A třetí důvod, který je velmi banální, ale dobře vystihuje Putina: bojí se útoků, bojí se, že se ukrajinské stroje objeví někde poblíž Kremlu.

Je tedy příznačné, že Vladimir Vladimirovič bude slavit Nový rok za Uralem v bunkru, místo aby křepčil někde na dvorku u stromečku. Putin už opustil Bočarov Ručej, svou oblíbenou rezidenci. Odjel dále od hranic, kde bude více chráněn, kde bude mít více zabezpečený bunkr. K Federálnímu shromáždění sice nakonec promluvit hodlá, ale učiní tak rovněž z bunkru. Bude to online projev. (Zatím tak neučinil, pronesl jen každoroční televizní projev k národu. Nicméně se 27. 12. osobně zúčastnil neformálního summitu hlav Společenství nezávislých států v Petrohradě, pozn. red.) To znamená, že on bude v komfortním prostředí, lékaři budou s ním. Bude pod přísnou ochranou a současně se v Georgijevském sále Kremlu shromáždí ti, které nebude žádná škoda obětovat. Ať si tam klidně všichni shoří, on k nim mezitím bude promlouvat. Poslanců a vlády mu samozřejmě není ani za mák líto.

Je jasné, že na novináře a obyčejné lidi kašle, ale co Federální shromáždění… Cožpak to není signál pro elity, že když se prezident bojí mezi ně přijít, tak je nekompetentní a je na čase se ho zbavit?

Samozřejmě se jedná o signál. Sám Putin si to uvědomuje, a tak se snaží vzniklé zpoždění projevu před Federálním shromážděním kompenzovat. Domnívám se, že se uskuteční a dojde k němu zčistajasna. Zbožňuje moment překvapení, a to nejen kvůli zvýšení napětí, ale i z důvodu zajištění bezpečnosti. Myslím si, že