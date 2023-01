Čtyřicet trochu statečných z ruského Povolží. Ozvali se proti válce, za jiné Rusko

Ildar Sultangirov je bankovní úředník. Je mu devětačtyřicet let, má dvě dcery, ctí zákon, na protestní akce nikdy nechodil, o politiku se příliš nezajímal, na sociálních sítích není příliš aktivní. Nikdy neměl co do činění s policií ani se soudem. Žil si svůj poklidný úřednický život v Ufě, hlavním městě ruské republiky Baškortostan.

Na Ukrajině nikdy nebyl a jak říká, „ohledně toho, jestli tam jsou nacisti, nemohu nic říct, akorát vidím, co se tam děje teď“.

Plakát si vyrobil sám. „Mír v celém světě. World Peace“, napsal si na něj. Vloni 12. května vyrazil ke stéle Všeobecné deklarace lidských práv v Ufě. V roce 2020 ji vztyčili na rohu ulic Komunistická a Mustaji Karima, což byl baškirský bolševický básník. Ildar Sultangirov u ní teď mlčky a pokorně hodinu prostál vybaven heslem o míru, Sovětským svazem tak nadužívaným, že se z něj stalo klišé. Až válka proti Ukrajině mu vrátila význam a glanc.

Na sociálních sítích se fotka osamoceně protestujícího muže objevila hned. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že jde o bankovního úředníka Ildara z Ufy. Zdroj Ufa Against, Telegram

„Bál jsem se… Většinou na mě lidé nijak nereagovali, prostě prošli kolem. Pršelo, plakát mi zmokl, pak jsem to ukončil a šel domů,“ vzpomíná zákona dbalý bankovní úředník. Ildar nebojuje proti režimu prezidenta Vladimira Putina. Není rebel ani věčně reptající odpůrce totality. „Jsem mírný člověk… Chci žít v míru a v souladu se sousedy,“ vysvětluje.

Policisté na dveře Sultangirovových zabouchali až následující den. Podle záznamů z bezpečnostních kamer zjistili, do jakého auta Ildar nasedl, a podle SPZ i to, kde bydlí. „Lekl jsem se,“ popisuje, co cítil, když mu na prahu stanuli muži v uniformách, s přísnými výrazy a nekompromisním rozkazem odvést ho na policejní stanici.

A tam, ve vyšetřovně okrsku číslo 9, se stalo něco, co nečekal ani sám Ildar –