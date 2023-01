Newsletter live: Kdy se začneme koukat na první filmy natočené kompletně umělou inteligencí? Třeba hned teď

Začíná sezona filmových cen. Zlaté globy se vyhlašují příští týden, Oscaři budou následovat 12. března. České Ceny filmové kritiky vyhlásily nominace tento týden, 16. ledna se s nominacemi na své výroční ceny přidá i Český lev.

Loňská kina byla zahlcena filmy, což byl důsledek covidových odkladů premiér. Výsledkem je obří množství filmů, které se ucházejí o zmíněné filmové ceny, v domácím kontextu je téměř nemožné mezi tolika dobrými filmy vybrat ty nejlepší.

I špatných filmů ale šlo loni do kin až příliš, a když přidáme ještě bezbřehou nabídku placených televizí, máme tu hodiny reálně neukoukatelného obsahu. A to zatím filmy a seriály natáčejí jen lidé – co až i do tohoto oboru vstoupí umělá inteligence?

Chatování s AI se stalo oblíbenou kratochvílí těchto dní a spekuluje se, že počítače jednou nahradí velkou část toho, co dnes pokládáme za kreativní práci. Filmaři už dnes běžně využívají digitální technologie, nejen při natáčení CGI filmů či vizuálních efektů.

V LA Times před Vánoci vyšel text o tom, jak je už dnes umělá inteligence schopná digitálně vytvořit nejen hlas libovolného herce (včetně těch mrtvých), ale i jeho tvář, či dokonce hereckou akci. Nadšenci už zkoušejí nechat natáčení nových filmů kompletně na umělé inteligenci, třeba v následujícím