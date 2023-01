Týden před volbami se prezidentští kandidáti kromě přípravy na televizní debaty nadále setkávají s občany. Danuše Nerudová vyrazila včera do Příbrami, kde mimo jiné vysvětlovala své problémy. Sama má jasno: jedná se o dezinformace, souboje titulků v médiích a hanopisy.

Jak je to s mým manželem a univerzitou? Čelím hanopisům jako v kauze Olovo, tvrdí Nerudová

„Dezinformace vládnou nejen světem, ale také kampaní. Je dobré, abyste se dozvěděli pravdu, jak je to ve skutečnosti,“ spustil hned na úvod setkání moderátor Jan Musil, který s kandidátkou obráží republiku.

Není to náhoda. Nerudová v posledních týdnech odpovídá na mnoho novinářských i občanských dotazů na své působení v čele Mendelovy univerzity – směřovala k němu i druhá otázka ze zaplněného malého sálu příbramského divadla.

„U Pavla víme, že má komunistickou minulost. U pana Babiše víme, co a jak. U vás nevíme, jestli je to hoax, nebo není. Jestli byste nám řekla, jak je to s tím manželem a na univerzitě?“ ptá se jeden podporovatelů.

„Míra dezinformací dostoupila vrcholu, že