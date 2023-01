Kdo je tady realista?

Slavný scenárista a režisér Richard Curtis kdysi zamířil na citlivé místo našeho způsobu porozumění druhým i sobě samým, když prohlásil: „Když natočíte film o tom, že muž unese ženu a na pět let ji připoutá k topení – což se v dějinách lidstva stalo asi jen jednou –, říká se tomu tvrdě realistická analýza společnosti. Pokud ale natočím film, jako je Láska nebeská, tedy film o tom, jak se lidé zamilovávají, což se zřejmě jen dnes v Británii stalo přibližně milionu lidí, říká se tomu sentimentální znázornění nereálného světa.“ Curtis se tímto výrokem dotýká zásadního problému: Co vlastně znamená být realistou a co je ono reálné vidění světa, jež si (zrovna pro to své) osobuje bezmála každý?

Rutger Bregman sám sebe nejčastěji označuje za historika, třebaže z akademického prostředí zběhl velmi brzy. Namísto toho se stal žurnalistou a vědeckým popularizátorem. Dnes patří mezi vlivné euro-americké veřejné intelektuály, ačkoli mu do oslavy čtyřicátin zbývá ještě spousta let. Do širšího povědomí ve světě vstoupil knihou Utopia for Realists, která se v roce 2017 dočkala i českého překladu péčí Knižního klubu. V roce 2022 vyšel český překlad jeho další knihy z roku 2019, tentokrát v nakladatelství Argo. Její název zní Lidstvo: Dějiny naděje.

Takový titul sice evokuje dějepis, má s ním však společného jen velmi málo – alespoň s dějepisem, jak jsme na něj v našich končinách uvyklí. Nenabízí dějiny lidstva, jak by první dojem z názvu mohl evokovat. Dějin je v Bregmanově pojednání velmi málo, snad jen s výjimkou dějin vědy a příkladů nejrůznějších úmyslných manipulací s výsledky vědeckých experimentů. Nejvíce pozornosti je v knize – jinak vysoce mezioborové – věnováno hlavně psychologii, sociologii a filozofické antropologii.

Politická agenda dějin

Bregman nijak neskrývá svou politickou angažovanost, třebaže jeho zařazení na tradiční ideologické škále není zrovna jednoduché. Kdo by jej chtěl znevážit jako naivního progresivistického populistu, tomu by