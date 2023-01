Jen co skončilo vánoční a novoroční hodování, už se Francouzi těší na tříkrálový koláč, jenž propůjčuje královskou moc

Francouzský deník Sáry Dvořákové: Svátek Tří králů se tu pojí se dvěma zvyky. Podle tradice jde o poslední možnost popřát vše nejlepší do nového roku. Když to do tohoto data neuděláte, může to být považováno za nezdvořilost, že na vás dotyčný zapomněl… Zadruhé: jen co skončí vánoční svátky a s nimi i vánoční a silvestrovské hody, začnou si Francouzi pochutnávat na další sladké dobrotě: Galette des Rois neboli tříkrálovém koláči.