Odešel jeden z osmi statečných, jehož nedokázalo nic zlomit a „vše své si nosil stále s sebou“

Přímo v srdci komunistického impéria, na Rudém náměstí v Moskvě, protestovalo v srpnu 1968 pět mužů a tři ženy proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Byli okamžitě zadrženi policií a skončili v lágrech, věznicích nebo na uzavřených psychiatrických odděleních. Udělali to, co nikdo před nimi ani po nich. Jejich čin je jedním z největších protestů jednotlivců proti útlaku a bezpráví, a to nikoli doma, ale u sousedů. Zdánlivě bezmocných osm občanů tehdejšího Sovětského svazu vyděsilo Brežněvův režim svou inspirující odvahou.

Jeden z nich, Viktor Fajnberg, ve svých jedenadevadesáti letech v úterý zemřel.

Když jsme se v roce 2010 setkali v šatně jednoho bratislavského divadla, kde