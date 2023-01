Šaroch navrhl Babišovi za Čapí hnízdo podmínku a pokutu deset milionů

Babišovi spolu s obžalovanou Janou Nagyovou navrhl žalobce Šaroch tříleté podmínky. Pokud během této doby spáchají trestný čin, šli by podle návrhu státního zástupce na pět let do vězení.

Nagyová je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Soudce Jan Šott loni zkraje soudního líčení upozornil, že Babišovi může ještě změnit právní kvalifikaci a jeho jednání případně posuzovat i jako zločin poškození finančních zájmů Evropské unie.

Žalobce k tomu ve svém projevu řekl, že tento trestný čin byl zaveden do zákona až v roce 2008. „Jeho konání (Babišovo) bylo ukončeno v době vyvedení společnosti. A trestný čin poškození EU byl do trestního zákona zařazen až v roce 2008,“ řekl Šaroch, který vysvětlovat, proč Babiš není od začátku obžalován z tohoto činu.

Šaroch navíc navrhuje, aby Babiš