Pokud by se Petr Pavel stal prezidentem, vedoucí jeho kanceláře by byla současná kancléřka Senátu Jana Vohralíková. Ta čelila kritice za rozdělování veřejných zakázek i personální politiku, neboť pod jejím vedením horní komoru opustily desítky zaměstnanců. Vohralíková v rozhovoru připouští, že některé kroky zpětně považuje za nešťastné.

„Odešli do důchodu, odstěhovali se nebo třeba umřeli…“ Pavlova kandidátka na kancléřku popisuje své působení v Senátu

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Jaké byly okolnosti podezřelých senátních veřejných zakázek?

Proč neprošly transparentními výběrovým řízením?

Proč ze Senátu odešlo tolik zaměstnanců?

Proč si Jana Vohralíková nežádá o bezpečnostní prověrku na vyšší stupeň?

Chci se zeptat na to, co dřív řešil Deník N a pak Hospodářské noviny, tedy rozdělování veřejných zakázek v Senátu a následné audity. Získali jsme dopisy a e-maily, které upozorňovaly na to, že jste v některých případech nepostupovala transparentně.

Vy pracujete s dopisy, ale proč nepracujete s výsledky auditu?

Na výsledky auditů jsem se ptala mimo jiné předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten mi vysvětlil, že se pochybení vlastně nedalo dokázat i proto, že vnitřní legislativa Senátu, která se nyní mění, byla vágní a nekonkrétní. Mohla proto takové zacházení se zakázkami umožnit.

Ve veřejně dohledatelném usnesení organizačního výboru Senátu, který měl k dispozici všechny kontroly a audity, které byly, je napsáno, že