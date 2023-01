Křetínský ve Francii nakupuje další média, diverzifikuje portfolio a budí zájem i na nejvyšších místech

Český podnikatel Daniel Křetínský pokračuje v akvizici francouzských médií. V současnosti se podle informací deníku Le Figaro pokouší získat podíl v platformě Brut, která se zaměřuje na mladé publikum. Snaží se tak své francouzské mediální portfolio nejen rozšiřovat, ale i diverzifikovat, podotýkají francouzská média. Pokud skutečně do společnosti Brut vstoupí, na svou tamější mediální paletu vedle tisku, online a audio obsahu zařadí i video. A usiluje i o knižní vydavatelství.

Český podnikatel a miliardář Daniel Křetínský je ve Francii známou personou – tamější média pravidelně informují nejen o jeho stále posilujícím vlivu v místních médiích. Už v roce 2018 publikovaly ekonomické noviny Les Echos jeho obsáhlý profil s názvem „Daniel Křetínský, Čech, který otřásá francouzským tiskem“ (v originále Daniel Kretinsky, le Tchèque qui bouscule la presse française). Ve článku vydaném v kontextu jeho tehdejší akvizice francouzského časopisu Marianne a podílu v deníku Le Monde jej označují jako „Čecha, o kterém mluví celý mediální mikrokosmos“.

A to bude zřejmě platit dál. Od té doby totiž nakoupil podíly nebo jinak investoval do několika dalších tamějších titulů a platforem. A podle francouzských médií se snaží o co nejpestřejší portfolio.

Jeho působení vzbuzuje zájem i v nejvyšší politice. „Emmanuel Macron se mě na Křetínského vyptával, na to, jak to má v České republice,“ řekl Deníku N