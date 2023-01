Manžela jsem deset let nemohla vystát, přiznala Michelle Obama

Manželství není o spravedlivém rozdělení úkolů, dokonce není ani o tom, že se máme pořád rádi, přiznala někdejší první dáma USA Michelle Obama.

V televizním rozhovoru popsala, že v době, kdy byly jejich dcery malé, prožívali s manželem Barackem náročná léta.

„Lidé si myslí, že jsem zlomyslná, když to řeknu, ale tak to bylo – deset let jsem nemohla svého manžela vystát. Deset let! A hádejte, kdy to