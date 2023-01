Za Nerudovou moc rozsáhlou zkušenost nevidím, Babišovo Česko by mohlo připomínat Maďarsko, řekl Pavel v Aréně N

„Mám rád výzvy, vždy si přeju co nejsilnějšího protivníka. A pokud to budu brát z hlediska nehezké kampaně, takovým protivníkem by nejspíš byl Andrej Babiš,“ říká v Aréně N prezidentský kandidát Petr Pavel. O post budoucí hlavy státu se utká už za osm dní. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru; celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a podcastových platformách.

Pokud se nedostanete do druhého kola prezidentských voleb a budete mít v ruce volební lístek a před sebou dvě otázky –⁠ jaké bude Nerudové Česko a jaké bude Babišovo Česko, jaké si vyberete?

V takovém případě bych si samozřejmě vybral Danušino Česko, ne Andrejovo. Takovou volbu bych považoval za perspektivně lepší.

Jaké by bylo Danušino Česko?

No, těžko říct. Já to totiž nevím, nedokážu si představit, jaká by Danuše Nerudová byla prezidentka.

Neříká vám to ve své kampani? Neodpovídá vám na tuto otázku tím, jak vystupuje, co říká?

Hovoří hodně o naději, ale já jsem zvyklý spíš naslouchat argumentům a faktům. A taky se dívat na nějakou zkušenost. Za Danuší Nerudovou moc rozsáhlou zkušenost nevidím.

Tato země nepotřebuje naději?

Naději určitě, ale je lepší mít naději i plán. A k tomu zkušenost.

Jaké by bylo Babišovo Česko?

Tady je to mnohem jednodušší. Asi si dovedeme všichni, kdo jsme v této republice posledních osm let žili, představit, jak by Andrejovo Česko asi vypadalo. Andrej Babiš se nikdy netajil tím, jak obdivuje Viktora Orbána. A já bych se moc obával, že by Česká republika mohla připomínat Maďarsko dnešních dnů. A to bych opravdu nerad.

Jiná situace –⁠ ve druhém kole jste vy. Kdo by pro vás byl lepším soupeřem, na koho by se vám lépe útočilo? Protože těch několik dní mezi oběma koly bude o útocích.

Jsem známý tím, že mám rád výzvy, takže si vždy přeju pokud možno co nejsilnějšího protivníka. A pokud to budu brát z hlediska nehezké kampaně, tak takovým protivníkem by