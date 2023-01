„Kandiduji, abych odvolal vládu.“ V debatě šesti prezidentských uchazečů si body připsali dva z nich

„Potřebují zazářit,“ řekl úvodem jeden ze dvou moderátorů večera Petr Suchoň. A měl pravdu. Pro šestici prezidentských kandidátů –⁠ Pavla Fischera, Marka Hilšera, Josefa Středulu, Jaroslava Baštu, Tomáše Zimu a Karla Diviše –⁠ šlo o vzácnou příležitost diskutovat jen těsně před volbami v diváky sledované televizní debatě.

Každý z uchazečů dostal hned v úvodu jednoduchou otázku: jaké základní sdělení by lidem řekli na začátku roku, který může být pro řadu z nich velmi těžký. Vypořádali se s ní různě, v zásadě ale každý zopakoval své základní programové cíle.

Již na začátku ale bylo patrné, že se část kandidátů bude chtít profilovat jako výrazní kritici současné vlády. Zejména Josef Středula, Tomáš Zima a Jaroslav Bašta proti kabinetu Petra Fialy (ODS) vystartovali hned v první odpovědi.

„Skandální záležitost“

Pro jednotlivé uchazeče je totiž klíčové, aby se dokázali profilovat mnohem výrazněji, tedy aby některé ze statisíců nerozhodnutých voličů dokázali přitáhnout na svou stranu. Jednou z cest může být právě výraznější vymezování se vůči vládě.

Šéf odborů Středula proto varoval před recesí a kabinetem, který s ekonomikou nepomáhá. „Jestliže sobě přidali a rodinám s dětmi nepřidali, to je skandální záležitost,“ řekl. „Rozhodně nebudu souhlasit, pokud by vláda představila návrh, že rozdělí zdravotnictví pro bohaté a ty druhé,“ řekl emotivně s tím, že by podobné kroky z pozice hlavy státu vetoval.

Nejostřeji ale proti vládě podle očekávání vystoupil kandidát SPD a poslanec Jaroslav Bašta. Ten hned v první odpovědi řekl, že by Fialovu vládu odvolal. „Kandiduji proto, abych odvolal vládu Petra Fialy a zabránil válce,“ prohlásil Bašta.

Na dotaz moderátorky doplnil, že by kabinet odvolal podle článku 62 ústavy. To ale podle ústavních právníků není možné. Ostatně i druhý bod, který Bašta představil, tedy zabránění válce, již svévolně rozpoutal Vladimir Putin, je z pohledu české hlavy státu zcela iluzorní.

Na výroky kandidáta SPD odmítavě reagoval senátor Marek Hilšer. Řekl, že nemá důvod se jako nezávislý kandidát zastávat vlády, ale že s Baštou nesouhlasí. „Nejhorší je, když