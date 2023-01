Babiš by byl pro vládu velmi obtížný opoziční prezident, Nerudová „jen“ čiperná a nevyzpytatelná

Šéf hnutí ANO a kandidát na hlavu státu Andrej Babiš v mnoha ohledech kopíruje zásadní prvky předvolební kampaně Miloše Zemana. A nejen to. Podle politologů by na Hradě podobně jako současný prezident komplikoval práci vládě svého politického oponenta Petra Fialy (ODS). Další dva favorité voleb, Danuše Nerudová a Petr Pavel, by pro kabinet tak problematickými partnery nebyli.

Nedám vládě vydechnout, slibuje před volbami Babiš. Přihlásil se tak ke stylu, který v Česku zavedl Miloš Zeman.

Ten dva měsíce po inauguraci v březnu 2013 ukázal, jak hlava státu může vládě znepříjemnit práci: odmítl jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu a na pozici slovenské velvyslankyně přes odpor ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) tlačil Livii Klausovou. A o další dva měsíce později jmenoval vlastní úřednickou vládu, přestože mu tehdy poslankyně Miroslava Němcová (ODS) předložila jména 101 poslanců, kteří by dali důvěru její budoucí vládě.

Za dobu Zemanova působení museli všichni premiéři včetně Babiše – snad s výjimkou Jiřího Rusnoka – řešit s Hradem nějaké neshody.

„Babiš by pro tuto vládu byl velmi obtížný opoziční prezident. Není důvod, aby to nedělal. Navíc Zeman za sebou neměl oporu parlamentní strany, zatímco Babiš má zázemí v nejsilnější opoziční straně, takže by to bylo o to horší,“ říká politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně.

Babiš by například mohl