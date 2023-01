Vývoj bojů (314. den): Prigožin vysvětlil, proč je Bachmut pro vagnerovce nedosažitelný

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 3. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Zdá se, že Ukrajinci mají situaci u Bachmutu pod kontrolou. Z města je neprůchodná pevnost. Ukrajinské zdroje, s jejichž pomocí vzniká tento seriál, říkají v podstatě totéž – Bachmut se drží, ale za velkou cenu.

Pokud Rusové nemají připravená nepříjemná překvapení, zdá se, že to tak v dohledné době i zůstane. V ideálním případě se uleví i obráncům.

Nasvědčuje tomu i fakt, že ruské zdroje také přestaly uveřejňovat nerealisticky optimistické zprávy. Například Rybar dnes o Bachmutu informoval jen v souvislosti s ostřelováním.

Mapy i proto už několik dní hlásí, že Rusové stojí, nezískávají nové pozice a zasekli se na hranicích města.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

There have been no confirmed changes to control since the last update. pic.twitter.com/mc3QxR08OO

— War Mapper (@War_Mapper) January 4, 2023