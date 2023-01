„Život se přeceňuje,“ přesvědčuje diváky po velkých ztrátách v Makijivce hlavní kremelský propagandista

Na přelomu roku Rusko utrpělo na Ukrajině obrovské ztráty, nyní televizní propagandista Vladimir Solovjov říká divákům, že život nestojí za to žít a Rusové po smrti půjdou do nebe, píše Robert Stefanicki z Gazety Wyborczi.

„Život je vysoce přeceňován,“ řekl ve svém pondělním pořadu v televizi Rossija 1 hlavní kremelský propagandista. „Proč se bát nevyhnutelného? Navíc půjdeme do nebe. Smrt je konec jedné cesty a začátek druhé.“

Solovjev filozofoval, že člověk by se při rozhodování neměl řídit strachem ze smrti: „Žít stojí jen za to, za co stojí zemřít. Tak to má být,“ pronesl.

Gubarev: Někdo musí převzít odpovědnost

Televizní vystoupení populárního moderátora mělo uklidnit Rusy šokované narůstajícími ztrátami ve válce s Ukrajinou. Ty už podle Kyjeva přesáhly 100 000.

Na silvestra ukrajinské rakety pozabíjely ruské vojáky v Makijivce v okupované Doněcké oblasti. Moskva už přiznává