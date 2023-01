Babiš vzbudil posměch neznalostí Čapka i Haška. Zda je nutit dnešním dětem se učitelé neshodnou

Když si kandidát na prezidenta Andrej Babiš nemohl vzpomenout na jedinou knížku Karla Čapka a nevěděl, jaké dílo proslavilo Jaroslava Haška, vysloužil si všeobecný posměch. Zároveň tím však zvedl otázku, jaké základní povědomí o klasické literatuře by dnes měly děti mít. Je potřeba, aby četly i sto let staré knihy, nebo jen to, co je baví?