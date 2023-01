Rok 2022: Jatka mezi svobodnými lidmi a otroky

Rok 2022 má většina lidí spojený s válkou. „Nejde však jen o válku, ale o jatka mezi svobodnými lidmi a otroky, jejichž páni prahnou po ještě větší moci,“ píše ve svém novoročním komentáři ruská novinářka Ekaterina Kanakova. A co vlastně v Rusku znamená pojem svoboda?

Tak už tu je rok 2023. Upřímně řečeno, svůj první text v novém roce jsem chtěla opřít o Putinovo novoročního poselství, ale pak jsem si řekla, kdo že to vlastně je? Proč bych měla tolik pozornosti věnovat paranoidnímu maniakovi a teroristovi? To by byla příliš velká pocta.

Nerada hodnotím uplynulý rok, raději mluvím o tom novém. Kromě toho, co si budeme povídat, rok 2022 stál za ho*no. Ale aspoň na kost obnažil naše duše a mezilidské vztahy, zbavili jsme se všeho nepotřebného, jako se hadi zbavují své kůže, a uvědomili jsme si, že základem pyramidy šťastného života je svoboda.

Pokud se kohokoli zeptáte, s čím má spojený uplynulý rok, odpoví, že s válkou. Nejde však jen o válku, ale o jatka mezi svobodnými lidmi a otroky, jejichž páni prahnou po ještě větší moci. Víte, proč si myslím, že Ukrajina zvítězí? Protože