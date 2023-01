Vývoj bojů (313. den): V pátek přijde mráz a s ním šance na velkou ofenzivu

Hodně se ochladí, kdo nebude v suchu, nemusí noc na sobotu přežít. U Bachmutu to hrozí zejména Rusům.

Ruský průlom u Bachmutu se opět nekonal.

Jak těžké je rozprášit celý prapor mobilizovaných Rusů – možné vysvětlení tragédie v Makijivce.

Mapa dne – Bachmut.

Videa dne – co si myslí posádka ruského bombardéru Tu-95 při bombardování Ukrajiny; tankisté narazili do stromu u silnice; dlouhé video útoku Krakena na vesnici Novoselivske; jak funguje Gepard při sestřelování dronů.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 2. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Hodně se ochladí, kdo nebude v suchu, nemusí noc na sobotu přežít. U Bachmutu to hrozí zejména Rusům. Také na Ukrajině, stejně jako ve zbytku Evropy, panuje nezvykle teplé počasí. Na ukrajinských pláních by měl za normálních okolností již ležet sníh, který by před táním chránily teploty hluboko pod nulou. Místo toho je na bojišti přes den kolem deseti stupňů a nemrzne ani v noci. Z frontové linie proto stále přicházejí záběry na vojáky brodící se bahnem.

Přichází však dramatická změna ve vývoji počasí. Navíc má podle předpovědi nabýt té nejhorší možné podoby, kdy se plusové teploty a déšť během několika málo hodin změní v silný mráz. Výsledkem by mohlo být zásadní ovlivnění průběhu bojů.

Za těchto podmínek se prudce