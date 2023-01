Ještě nedávno se zdálo, že hvězdná kariéra bývalého šéfa Volkswagenu Herberta Diesse je u konce. V létě nečekaně odešel z čela německého koncernu, jehož součástí je také mladoboleslavská Škoda Auto. Čtyřiašedesátiletý Rakušan se ale nyní do velkého byznysu vrací.

Bývalý šéf Volkswagenu se vrací do klíčové funkce v oboru, který bude pro Evropu čím dál zásadnější

Zasedne do křesla šéfa dozorčí rady německé společnosti Infineon, která je vůbec největším evropským výrobcem čipů. Diess se tak do klíčové funkce dostal v době, kdy se Evropská unie do výroby těchto miniaturních součástek chystá vložit miliardy eur. Chce tak podpořit vlastní produkci čipů, bez kterých se nyní neobejdou domácí spotřebiče jako pračky nebo ledničky, zdravotnické přístroje, automobily či moderní vojenská technika.

Německý manažer může prohloubit spolupráci mezi Volkswagenem a Infineonem a využít tak své dosavadní zkušenosti z oboru. Diess se nijak netají svým obdivem k automobilce Tesla a jejího šéfa Elona Muska považuje za svého přítele. Automobilový průmysl se podle bývalého šéfa Volkswagenu musí přizpůsobit rychlému nástupu elektromobility a v budoucnu také autonomního řízení.

Právě Infineon je