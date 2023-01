Lidé vědí, že věci nebudou jako dřív. Politici musejí být upřímnější, říká zmocněnec pro energetickou bezpečnost Bartuška

Uplynulý rok byl pro Václava Bartušku náročný. Jako zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti řešil jak rostoucí ceny plynu a ropy, tak následné sankce a v posledním půl roce i české předsednictví v EU. „Většinu nástrojů Rusko vůči Západu již použilo a příliš dalších už nezbývá,“ říká Bartuška, podle nějž má evropská energetika to nejhorší za sebou. To ale neznamená, že se ceny vrátí k předválečným normálům. „Pokud budujete něco od základu nového, určitě to nepřinese zlevnění,“ hovoří o přechodu Evropy na obnovitelné zdroje.

V oblasti energetiky i politiky letos bylo velké množství nepříjemných překvapení. Bylo ale nějaké překvapení, které pro vás bylo příjemné?

Byla jich dokonce většina. Jednota Západu je od začátku ruské invaze naprosto fenomenální. Je to něco, co tu nebylo desítky let. Zároveň se vrátila základní témata, kromě energetiky třeba i nutnost armády nebo potravinová soběstačnost. Co budu dnes večer jíst a zda mi někdo nebombarduje město, je mnohem podstatnější, než kdo bude šéfem Twitteru. Dění na Ukrajině je strašné a dění ve světě je ekonomicky zlé. Nicméně návrat k základním otázkám je ve finále dobrá zpráva.

V posledním rozhovoru s Deníkem N jste říkal, že trvale vysoké ceny energií zabijí část průmyslu. To zpomalení už vidíme, ale kdy přijde to nejhorší?

Evropě i Česku se podařilo zkrotit ceny energií – za cenu velkých nákladů a nepřímých daní, ale i tak je to úspěch. Částky, za které se plyn prodával v průběhu srpna, jsou minulostí. Nyní se obchoduje za třetinu, to stejné platí u elektřiny.

Nejen u nás, ale i v Evropě velká část té bolesti už proběhla. A nyní uvidíme, jak se s tím popasuje ekonomika. Ovlivní nás, co se bude dít třeba v Číně teď, po opuštění strategie nulového covidu. Samozřejmě bude důležité, co udělá Rusko. Ale už je za námi hlavní překvapení, že zmizely nízké ceny energií. Levné energie jsou pryč, minimálně na několik let.

Při energetické krizi se hodně říká, že je to vina Green Dealu. Proč je takovým strašákem pro velkou část veřejnosti? A je na tom něco pravdy?

Vstoupili jsme do období nejistoty a je přirozené, že to lidi leká. To je normální. Když máte jednoduché zdůvodnění, proč něco nastalo, tak se prostě ujme. Green Deal, který radši nazývám Zeleným údělem, je projektem elit. A ty mají velký problém hovořit s obyčejnými lidmi, protože s nimi často mluví jako s blbci. Což lidi dávají elitám zpětně sežrat. Trump, brexit, Zeman nebo Babiš. Pokud chtějí evropské elity o energetice hovořit stejně jako dosud, tak hodně zdaru.

Jak se tedy o ní má hovořit?

Základem je