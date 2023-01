O co obyčejní Rusové přišli válkou proti Ukrajině. Nejde jen o vyčíslitelné statky

Pokud ukrajinský generální štáb uvádí pravdivé údaje o ztrátách protivníka, pak ruská armáda přišla už o 13 procent „živé síly“. Oněch často citovaných 100 000 obětí podle Ukrajinců mají být ztráty na ruské straně – v podobě padlých nebo těžce zraněných. Tak těžce, že jejich návrat do zákopu nebo tanku je jen málo pravděpodobný.

Velké ztráty potvrzují nejen ukrajinské, ale i ruské zdroje. V rozsáhlé analýze investigativního serveru Važnyje istorii je mnoho údajů svědčících o tom, že koncem loňského roku ruské ztráty skutečně dosáhly hranice 100 000 padlých, nezvěstných a vážně zraněných. A podle vojenského experta Pavla Luzina jsou zhruba polovina, tedy kolem 50 000, mrtví.

Z veřejných zdrojů, na základě údajů od svých informátorů i dat publikovaných The Military Balance sestavili ruští novináři přehled zahrnující nejen lidské ztráty. Podle nich ruská armáda přišla nejméně o polovinu tanků (z nich podstatná část nebyla zcela zničena, ale jako válečnou kořist ji získali Ukrajinci – často proto, že ji ustupující Rusové prostě nechali, kde byla), dvě velké válečné lodě, desítky obrněných vozidel, bezpočet dronů, několik letadel a vrtulníků.

I kdyby Ukrajina v zájmu zvýšení morálky svých vojáků počty zlikvidovaných nepřátel zveličovala, devastace ruské armády po deseti měsících dosáhla obrovských rozměrů. Zničené tanky, a dokonce ani mrtví vojáci a žoldáci ale nejsou to nejhorší, co ruskou společnost postihlo. Ztráty, jež se nedají lehce zahrnout do statistických údajů, jsou mnohem zásadnějšího