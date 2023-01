Hrozí, že Ukrajina vyhraje válku, ale prohraje mír

Komentář Edwarda Lucase: V roce 2023 očekávám více toho, co jsme viděli v roce 2022 – ukrajinská vítězství a ruské porážky.

Každá předpověď pro nadcházející rok by měla začít zhodnocením toho, co jsme se naučili v roce předchozím. Jedna velká lekce spočívá v tom, že Kreml je slabší, než jsme si mysleli. Jeho válečná mašinérie na bojišti selhala. Jeho propagandistický aparát nedokáže vysvětlit proč. Při rozhodování nedokáže Kreml korigovat chyby.

Další velké ponaučení: Ukrajina je mnohem silnější, než se většina cizinců (a mnoho Ukrajinců) domnívala. Pravda, lidské a hmotné náklady války jsou hrozivé: Mnoho desítek tisíc lidí bylo zabito, statisíce byly zmrzačeny nebo traumatizovány, miliony lidí byly vysídleny. Materiální škody jsou strašlivé. Tato cena se bude s postupem války dále zvyšovat. Je i možné, že Rusko bude s to zorganizovat ještě jednu velkou ofenzivu, která bude možná spojená s katastrofálními škodami na ukrajinské infrastruktuře. Na Nový rok tentokrát není čas na přípitky ani poplácávání po zádech.

Ukrajinci však ukázali, že jsou za svobodu své země ochotni bojovat i umírat. A nejenže jsou přitom stateční, ale čím dál víc se jim na bojišti daří. Západ jim poskytl peníze a zbraně. A jeho jednota se zatím nedrolí a žádná „únava z Ukrajiny“ také není znát.

Takže v roce 2023 očekávám více toho, co jsme viděli v roce 2022: ukrajinská vítězství a ruské porážky. To očekávají i Ukrajinci. Podle nového průzkumu veřejného mínění pro EuroMaidanPress se jich 97 procent domnívá, že jejich země dokáže ruské útoky odrazit. Téměř 90 procent jich je ohledně nadcházejícího roku optimistických. Poprvé od získání nezávislosti v roce 1991 nyní většina věří, že existují ideje a hodnoty, které stojí za to bránit a žít jimi, na rozdíl od „anomie“ (nihilistického zoufalství). Srovnatelné údaje pro Rusko nemáme, i když tam vládne chmurná nálada. Průzkum Nadačního fondu proti korupci Alexandra Navalného ukázal, že podíl veřejnosti, která považuje válku za úspěšnou, klesl z již tak slabých 23 procent v říjnu na bezútěšných 14 procent v listopadu.

Již víme, že nejslabším článkem ruské vojenské mašinérie je