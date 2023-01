Nenahráváte to, že? Film Když promluvila ukazuje, jak dvě novinářky rozbily představu o Harveym Weinsteinovi

Snímek Když promluvila, který v prosinci vstoupil do českých kin, vychází ze stejnojmenné knihy novinářek deníku The New York Times, které publikovaly sérii textů o nejvlivnějším producentovi Hollywoodu, nechvalně proslulém Harveym Weinsteinovi.

Kolik úsilí vyžaduje poctivá novinařina? Kolik hodin telefonátů, odmítnutých rozhovorů a zavřených dveří je třeba překonat, aby článek mohl změnit něco, co do té doby vypadalo jako nemožné?

Film She said (aktuálně ho můžete vidět i v českých kinech pod názvem Když promluvila) ukazuje práci dvou novinářek prestižního deníku The New York Times, které publikovaly sérii textů o Harveym Weinsteinovi.

Bylo to v době, kdy byl Weinstein nejuznávanějším producentem Hollywoodu, největším kamarádem