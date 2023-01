Nizozemsko se omluvilo za otrokářství. A všichni jsou naštvaní. Co se stalo?

Nizozemský premiér Mark Rutte má vzácnou schopnost chovat se jako slon v porcelánu. Před časem se mu podařilo exemplárně urazit Bulhary, když odmítl rozšířit Schengen o jejich zemi s odůvodněním, že na bulharských hranicích si lze koupit vstup do země za padesát euro, a to právě v době, kdy země truchlila za pohraničníky, kteří padli při přestřelce během ostrahy evropských hranic. Nedávno, ačkoliv byl důrazně varován, aby to nedělal, rozšlapal hračky potomkům obyvatel vykořisťovaných kolonií tím, že se kvapně, „aby se to stihlo do konce roku“, omluvil Surinamu a karibským ostrovům za otrokářský systém, který v těchto bývalých koloniích Nizozemsko provozovalo několik století. Od surinamské komunity si za to vysloužil zahořklé konstatování, že „kolonizátor si zase jede podle vlastního plánu a na nikoho se neohlíží“.