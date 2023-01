„TOHLE snad bude někdo volit ?????“ Řetězové e-maily míří hlavně na Pavla, podle expertů už ale tolik seniorů neovlivní

JAK SE DĚLÁ „SPRÁVNÁ „ KAMPAŇ Jak se ‚všichni‘ hádají o agenty Pávka a Bureše, nikdo si nevšímá další hvězdy voleb o prezidenta – Danuše!*Kde se vzala, tu se vzala a najednou **je třetí!* Což je věru zajímavé a zcela ‚nenápadné‘.JAKPAK se jen tento volební zázrak VYRÁBÍ ?!?!?! – ZPOZORNĚTE!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! zdroj: Čeští elfové, databáze řetězových e-mailů

Tento úryvek z řetězového e-mailu, který jsme – stejně jako ty následující – kvůli autenticitě ponechali bez úprav, dobře ilustruje, co se před volbami valí do schránek seniorů. Náznaky, že jde o exkluzivní informace, emotivní výzvy a interpunkce, ale i schopnost rychle zareagovat na novou situaci, v tomto případě vzestup preferencí dříve opomíjené kandidátky – to vše je opět ve hře o voličské hlasy.

Podle expertů, kteří řetězové e-maily monitorují, bude ale tentokrát jejich vliv na starší voliče menší než v roce 2018.

„Troufnu si říct, že to bude hrát méně významnou roli než v předchozích prezidentských volbách. Miloš Zeman byl v té době populárnějším kandidátem u této věkové skupiny. Dezinformace očerňující jeho protikandidáta Jiřího Drahoše jako pedofila nebo člena různých tajných klubů byly intenzivnější,“ řekl Deníku N Jaroslav Valůch, který v nevládních organizacích Transitions a Elpida vede programy mediálního vzdělávání, mimo jiné i pro seniory.

„Můj kvalifikovaný odhad je, že