Božena Němcová jako hrdinka nového románu: manželka, matka, milenka i feministka

Spisovatelka Božena Němcová nepochybně patří k ikonickým osobnostem české literatury 19. století, ovšem příčiny zájmu o její život a dílo se v průběhu dějin často a zásadně proměňovaly. V posledních letech pak ve společnosti rezonuje spíše autorčin životní příběh než její tvorba.

Podle bohemisty Roberta Adama mohlo ke zvýšení zájmu o spisovatelčin život přispět vydání její kompletní dochované korespondence (NLN 2003–2007), oceněné v roce 2008 Magnesií Literou za nakladatelský čin a iniciované přední znalkyní a vykladačkou jejího díla Jaroslavou Janáčkovou.

Od té doby vzniklo hned několik televizních, filmových či divadelních děl inspirovaných osudy Boženy Němcové, z nichž největší ohlas bezesporu vzbudila čtyřdílná minisérie Božena režisérky Lenky Wimmerové, odvysílaná Českou televizí v lednu 2021.

Nečekaný prozaický debut

Jednou z dvojice scenáristek, které se na minisérii podílely, byla Hana Wlodarczyková, která je podepsaná i pod stejnojmennou knihou, vydanou letos na podzim nakladatelstvím Prostor.

Je trochu překvapivé, že se beletristického zpracování nashromážděné látky chopila právě ona a nikoli její kolegyně Martina Komárková. Ta vystudovala bohemistiku a vedle scenáristiky se věnuje též poezii a psaní pro děti. Navíc se Němcovou profesně zabývala už jako spoluautorka polohraného dokumentu Obrazy ze života Boženy Němcové (2011).

Naproti tomu pro Wlodarczykovou, která působí jako dramaturgyně a scenáristka v České televizi, je čtyřsetstránkový román Božena její prozaickou prvotinou.

A zatímco televizní Božena se dočkala velkého diváckého ohlasu a získala mj. Zlatého ledňáčka od mezinárodní poroty na festivalu Finále Plzeň nebo Českého lva za nejlepší televizní film či minisérii, stejnojmenný román se srovnatelného čtenářského zájmu ani publicity nedočkal.

Spisovatelka, ale hlavně žena

Mohlo by to být paradoxně způsobeno právě tím, že veřejnost už necítí potřebu vracet se k příběhu, který vcelku nedávno mohla sledovat v televizi. Je pravda, že co do výběru i množství zachycených událostí ze života Němcové se původní scénář a knižní verze do značné míry