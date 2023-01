Aréna N: Mám rád výzvy a chci co nejsilnějšího protivníka. Boj s Babišem by byl výživnější a zábavnější, říká generál Pavel

Deset dní před prvním kolem prezidentské volby přišel do Arény N diskutovat jeden ze tří nejsilnějších kandidátů, generál Petr Pavel. Mluvil mimo jiné o tom, že zatímco s Danuší Nerudovou by souboj o křeslo prezidenta byl kultivovanější, protože je žena, s Andrejem Babišem by došlo na silná slova a emoce. Předseda hnutí ANO je pro něj bezohledný podnikatel, není prý ale zas až tak odpudivý jako Donald Trump.