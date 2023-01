STAN řeší výměnu svého ministra, chce ho poslat do Ústavního soudu

Vládní hnutí STAN zvažuje, že po prezidentských volbách vymění svého ministra školství Vladimíra Balaše. Ten by podle informací Deníku N mohl zamířit do Ústavního soudu. Šéf Starostů Vít Rakušan tvrdí, že případná výměna ministrů by se musela týkat i ministrů z jiných stran.