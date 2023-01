Pointa N: Vše nejlepší do nového roku. Možná bude horší než ten minulý

Klíčové události do první Pointy N roku 2023 vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Lepší časy pro ekonomiku zatím nečekejme

Zatímco v posledních dvou letech ekonomiku zpomaloval covid, loni zažilo evropské hospodářství skutečný náraz do zdi. Vlády místo léčení veřejných financí musely spustit penězovody, které lepí díry v dlouhodobě podhodnocených armádách i v kapsách domácností, které energetická krize srazila na kolena.

V loňském roce ekonomika navzdory všem negativním vlivům rostla, letos však bude optimistickým scénářem stagnace, pesimističtější variantou pak začátek recese a možné ekonomické krize. Na to upozornila v nedělním interview také šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva.

„Očekáváme, že třetina světové ekonomiky bude v recesi,“ uvedla ekonomka; recesí je z technického hlediska pokles HDP ve dvou za sebou jdoucích čtvrtletích. Obdobné varování vyslalo na podzim také české ministerstvo financí.

To potvrdila i Georgieva, podle které se do recese dostane „polovina Evropské unie“. Jak vyplývá z dat Eurostatu, české ekonomice se dařilo ve srovnání se všemi členskými státy sedmadvacítky podprůměrně. Česko zasáhla silnější inflace, také kvůli tomu ČNB musela s větší intenzitou zvyšovat úrokové sazby, což má výrazný protirůstový efekt.

Slabá poptávka a tlak na úspory se proto již několik měsíců propisuje do zpracovatelského průmyslu, na kterém je tuzemská ekonomika do velké míry závislá. „Stupeň pesimismu byl druhý nejvyšší od dubna 2020,“ popisuje čerstvá analýza společnosti S&P Global, která vytváří takzvaný index nákupních manažerů.

„Nové zakázky stále klesaly rychleji než výroba, vzhledem k dopadu cen energií a materiálů na zákaznické výdaje a na poptávku obecně,“ stojí v analýze. Ekonomové očekávají, že i v novém roce zůstane inflace dvojciferná, což udrží úrokové sazby nahoře a dále omezí výdaje jak domácností, tak hlavně firem.

S&P rovněž upozorňuje na možné propouštění v průmyslu, s ohledem na dlouhodobě nízkou nezaměstnanost však Česko v tomto ohledu vstupuje do případné recese relativně dobře připraveno. A to navzdory tomu, že v druhé půlce roku pracovní místa ubývají. Bez práce byla v Česku na podzim 2,3 procenta lidí, tedy méně než o rok dřív. Exportně orientovanému Česku může pomoci také optimističtější situace v západoevropské ekonomice.

Výhled pro ekonomiku v roce 2023 Mezinárodní měnový fond zhoršil již loni v říjnu. Jak však popisují Financial Times, dá se očekávat, že organizace odhad světového hospodářství ještě zhorší. Jak moc, to je zatím těžké odhadovat.

Záleží také na Číně, která před Vánoci změnila svou covidovou politiku, a nákaza se tak v nejlidnatější zemi světa začala prudce šířit (a to nejen v samotné Číně, ale z ní i dál do světa). Pokud bude epidemie krátká, dá se předpokládat, že světové hospodářství neutrpí tak významně, přesto ale tamní ekonomika nejspíš poroste podprůměrným tempem.

Kreml musel přiznat ztráty v Makijivce

Nepřekvapivé ticho zatím zaznívá od českých dezinformátorů po úspěšném ukrajinském útoku za pomocí systému HIMARS. Není to tak dávno, co fanoušci putinovského Ruska od svých počítačů obviňovali ukrajinské vojáky, že si dělají živé štíty z tamních škol. Nyní Ukrajinci za pomocí raketometu zabili nejméně desítky ruských vojáků v Makijivce. Ti měli svou základnu právě v tamní škole.

Ukrajinský útok je zajímavý především svou silou – z budovy se dvěma patry nezbylo ani obvodové zdivo. K zásahu navíc došlo v době novoročních oslav, kdy byla budova plná. A to nejen lidí, ale s největší pravděpodobností i munice.

Ukrajinská armáda o útoku informovala ve své pravidelné svodce, v níž oznámila až čtyři sta obětí. Ruská strana nejprve přiznala „více než patnáct zraněných“. K oficiálnímu navýšení počtu mrtvých na šest desítek přistoupila tamní propaganda až poté, co vlastní odhady (hovořící nejméně o desítkách mrtvých) začali zveřejňovat i proruští separatisté a blogeři.

„Naši generálové jsou v zásadě nepoučitelní, třebaže po letních pogromech štábů se raději drží dál od vojsk a mimo dolet nepřátelských raket,“ uvedl na Telegramu někdejší ministr obrany doněckých separatistů Ivan Girkin, podle kterého se Ukrajincům podařilo zničit i vojenskou techniku.

Rusové naopak již třetí noc za sebou pomocí dronů útočili na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Kyjev nicméně uvedl, že sestřelil všech 39 dronů vyslaných z Ruska za posledních 24 hodin.

Prezidentští kandidáti si na bedně vystřídali pozice

Do prvního kola volby hlavy státu zbývá jedenáct dní a s přibývajícími průzkumy se dále upevňuje pozice trojice hlavních kandidátů. V tom posledním, který pro MF Dnes vytvořila agentura Median, se dostal do popředí Petr Pavel se ziskem 28,7 procenta. Na druhém místě je Andrej Babiš s 28,5 procenta a na třetím Danuše Nerudová s 25,1 procenta.

S ohledem na statistickou chybu je tak pořadí na pomyslných stupních vítězů zatím vyrovnané; jak ale poukazuje kolega Jan Tvrdoň, k mírnému přesunu sil přece jen dochází. Zatímco průzkumům Medianu ještě v listopadu vévodila profesorka ekonomie Nerudová, před měsícem už ji předehnal někdejší náčelník generálního štábu, který ke konci prosince náskok ještě zvýšil.

Nakolik se jedná o odchylku nebo možný trend, napoví další průzkumy – do voleb mají být nejméně čtyři. Mohou odhalit především dva trendy, které budou mít na podobu finální dvojice hlavní vliv. Zaprvé, nakolik s podporou voličů Nerudové zahýbají informace o dění na Mendelově univerzitě v době, kdy zastávala post rektorky. Nejzávažnějším zjištěním, které podrobně popsal také Deník N, je její laxní přístup k podezřelému udělování doktorských titulů v Brně.

Dále bude možné v dalších průzkumech sledovat, ke komu se přikloní nerozhodnutí voliči. Median upozorňuje, že 36 procent lidí sice k volbám jít chce, o kandidátovi ale nemá jasno. V druhém kole by nicméně Babiše porazili podle agentury Pavel i Nerudová.

Jednou větou

Naše témata

„Novináři se na výběr případných spolupracovníků pravidelně dotazují i dalších účastníků hradního klání. Skoro nikdo z nich však nechce ani naznačit, koho již oslovil nebo o kom uvažuje.“

S kým půjdou na Hrad? Babiš má jasno o kancléřce i mluvčím, Nerudová a Pavel mlží (Barbora Loudová)

„Zemanovi se podle několika zdrojů nelíbilo, když se dozvěděl, že Hladík nabízí funkce na ministerstvu, v jehož čele ještě ani není.“

„Je proti jeho jmenování.“ Zeman má výhrady k Hladíkovi v čele ministerstva životního prostředí (Zdislava Pokorná)

„Kosatík je kritický a přímo píše, že ‚třicet let po rozpadu federace se Slovenská republika nachází v mizerné kondici‘. Jeho kritika ale nesměřuje pouze ke Slovákům a zejména jejich představitelům, ale i do českých řad.“

Poctivé slovenské Palermo. Co vám dvě nové knihy prozradí o Slovácích po třiceti letech od rozdělení Československa (Eva Mošpanová)

Zaujalo nás jinde

„Nepřístupnost a nesrozumitelnost sociálního systému a jeho neschopnost doručit cílenou pomoc tam, kde by byla opravdu potřeba, není bezprostřední chybou Fialova kabinetu. Jde o důsledek desítky let trvajícího zanedbávání práce státu s daty a jejich analýzami.“

Komentátor serveru Seznam Zprávy Martin Čaban rozebírá novoroční projev premiéra Petra Fialy, který považuje za nedostatečně ambiciózní.

„Jestli se i k nám časem přižene debata o tom, jestli nejsou interrupce příliš benevolentní, bude potřeba ohlédnout se do historie, co všechno lze vyčíst z omezování svobody nakládat se svým tělem tak, jak dotyčná uzná za vhodné.“

Publicistka a scenáristka Klára Vlasáková se v komentáři pro Český rozhlas zamýšlí nad současnou tuzemskou debatou o feminismu a jejím „gaslightingem“.

„Sledovanou pašeráckou cestu řídí Rus Ernest Rochal. Vedle ruského občanství má i izraelský pas. Což mu umožňuje volně cestovat po celém světě a nabízet ruské výrobky. Z Putinova Ruska vyváží embargované komodity, jako je dřevo, železo či chemická hnojiva.“

Reportér webu Seznam Zprávy Janek Kroupa popsal způsob, jakým se ruští exportéři vyhýbají západním sankcím.

Výrok dne

„Budu bojovat vším, co mám.“

Lékaři diagnostikovali bývalé tenistce Martině Navrátilové rakovinu hrtanu a prsu, onemocnění je v počátečním stadiu. Sportovkyně již před deseti lety s rakovinou úspěšně bojovala.

Úterní tištěný Deník N

