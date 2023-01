Čína má nového ministra zahraničí. Zatlačí na Kreml kvůli Ukrajině?

Měsíc po ruském vpádu na Ukrajinu prohlásil, že přátelství Číny s Ruskem má své meze. Dnes, po devíti měsících, je z něj nový ministr zahraničí: do Pekingu se vrací jako teď už bývalý velvyslanec v USA. Vnese Čchin Kang čerstvý vítr do čínské zahraniční politiky?

Většina vysoce postavených diplomatů – ať už působí na kterémkoli ze světadílů – má nějaký svůj oblíbený film. Ale ne každý o něm mluví na veřejnosti.

Kdo tu má rád Kung-fu pandu

Čchin Kang (Qin Gang) se svou preferencí netají. Proč také, když mu přijde tak vhod při výkonu jeho práce? Sousloví „pandí diplomacie“ už v souvislosti s Čínskou lidovou republikou slyšel nejspíš každý: oblíbení medvědi se v rukách čínské vlády změnili v nástroj pekingské soft power. Není to koneckonců zas tak dávno, kdy Peking sliboval černobílé huňatce také Praze.

Jak známo, nakonec z toho sešlo. Ale Washington se na rozdíl od Prahy dočkal, a to dokonce už před padesáti lety. Na jaře 1972 dorazily do americké Smithsonovské národní zoologické zahrady dvě pandy velké, samička Ling-ling a sameček Sing-sing (Hsing-hsing). Čínská vláda zvířata darovala do Washingtonu krátce po přelomové návštěvě tehdejšího amerického prezidenta Nixona v Pekingu – jako stvrzení nově navázaných vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou.

Často vyprávěná anekdota k tomu praví, že Nixonova manželka Pat se při večeři svěřila hostiteli (a čínskému premiérovi v jednom) Čou En-lajovi, že má pro pandy velkou slabost. „Nějaké vám obstarám,“ opáčil prý obratem Čou.

Sing-sing a Ling-ling jsou už po smrti, ale