Tři favorité v čele, Nerudová lehce ztrácí. Třetina lidí je stále nerozhodnutých

Prezidentské volby mají stále tři hlavní favority. Podle Medianu by těsně před koncem roku prošli do druhého kola Petr Pavel a Andrej Babiš. Podle průzkumu mírně oslabuje Danuše Nerudová.

Pokud by se prezidentské volby konaly těsně před koncem roku, do druhého kola by postoupili Petr Pavel s Andrejem Babišem. Oba by získali prakticky stejnou podporu. Pavla by volilo 28,7 procenta lidí, Babiš by zaostal o pouhých 0,2 procentního bodu.

Toto rozložení sil ukázal průzkum agentury Median pro Mladou frontu DNES. Do druhého kola voleb by mohla postoupit také bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Tu by podle dat před několika dny volilo 25,1 procenta lidí.

Stále tak platí, že všichni tito tři kandidáti mají reálnou šanci postoupit do druhého kola. Podle předchozích měření byly síly rozloženy velmi podobně. V čele se střídají právě tito tři uchazeči a rozdíly mezi nimi nejsou tak velké.

Pro Nerudovou jde ale oproti předchozím dvěma měřením stejné agentury o mírný pokles. V listopadu by ji volilo 28 procent lidí, začátkem prosince 27,5 procenta. Nyní by tak část své podpory mohla ztratit, je však třeba brát v potaz statistickou chybu průzkumu.

Mírný pokles Nerudové by mohl být způsoben zveřejněnými informacemi o jejím působení v čele univerzity. Zda ale právě negativní publicita snížila její podporu, mohou