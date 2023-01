Teď, nebo nikdy, nic neodkládat na později. O situaci ukrajinské kultury mluví novinářka Bohdana Neborak

Jak na vypuknutí ruské války zareagovali ukrajinští autoři a autorky?

Od prvního dne velmi aktivně. Známí i méně známí básníci a prozaici šli bránit svou vlast před ruským agresorem se zbraní v ruce. Podobný příklad v dnešním světě jen tak nenajdete. Jako dobrovolník se do obrany přihlásil slavný režisér Oleh Sencov, který strávil dva roky v ruských lágrech, přičemž byl nespravedlivě odsouzen na dvacet let. Básník a povídkář Artem Čech, vzděláním sociolog, je podruhé na frontě v první linii. Desítky dalších také a mnozí už od roku 2014. Mnohé ženy-spisovatelky také vstoupily do armády, případně