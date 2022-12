Fiala navrhl Hladíka na ministerský post. Jeho neochvějnou podporou Jurečka překvapil i kolegy ve straně

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek odeslal návrh na jmenování lidoveckého místopředsedy Petra Hladíka ministrem životního prostředí prezidentu Miloši Zemanovi. Termín setkání s hlavou státu ale Hladík zatím nemá, rozhodnout by mohla schůzka Fialy se Zemanem v pondělí.

„Očekávám, že by to mělo proběhnout v příštím týdnu, ale konkrétní termín ještě nemám,“ řekl Hladík Deníku N. „Na to setkání se