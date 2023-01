Ropy bude dost na rok i se zavřenou Družbou, říká šéf státního podniku Mero

Česko se už obejde bez dodávek zemního plynu z Ruska. V případě ropy to ale stále neplatí. Země tak musí počítat s tím, že ji Kreml bude přes klíčovou komoditu vydírat. Podle šéfa státního podniku Mero Jaroslava Pantůčka to ale není důvod k obavám. Ropovod Družba, kterým do tuzemska ruská ropa proudí, totiž Moskva ze dne na den vypnout nemůže. I kdyby to udělala, Česko se může spolehnout na ropovod TAL, jenž přivádí ropu ze západu a který by se měl díky aktivitě Pantůčkova podniku dále rozšířit. Dlouholetý šéf Mero hodlal rozšíření TAL prosadit už před lety, pak ho ale odvolal tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO). Pantůček se v létě do čela podniku vrátil a nyní doufá, že aktuální plán rozšíření se podaří realizovat do dvou let.