Modlil jsem se, aby naši lidé v Bruselu předsednictví zdravotně vydrželi, řekl v Aréně N ministr Bek

„Prostě je to takový typ práce, kde příliš velká výřečnost škodí,“ řekl v podcastu Aréna N ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN). Vysvětluje, proč byla vláda Petra Fialy (ODS) ohledně českého předsednictví v Radě EU úsporná v komunikaci s veřejností a proč se nestal jeho tváří. „Nevěřím na propagační kampaně. Představte si, že si ministr pro evropské záležitosti zkusí stoupnout někde do rádia nebo televize a kázat o fungování Evropské unie. To je prostě nuda,“ říká. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru; celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a podcastových platformách.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč vláda o předsednictví tak málo komunikovala s veřejností?

Co mají společného české předsednictví v radě EU a škrabání brambor na dětském táboře?

Co je tím největším úspěchem českého předsednictví?

Proč se ministr Bek bál o zdraví Čechů pracujících v Bruselu?

A kolik peněz poslal na pomoc Ukrajině?

Slýchám o vás podobná hodnocení, jaká o sobě slýchává i Danuše Nerudová, tedy že jste prázdný. Dá se o Evropské unii mluvit zajímavě a poutavě? Jak vnímáte atraktivnost svého tématu?

Zejména v době předsednictví mají ministři předsednické země trochu uloženo mlčet, protože diplomacie se nedělá tím, že dáváte silná prohlášení. Navíc v roli moderátora nemůžete komentovat evropskou politiku, což je paradox předsednictví. České předsednictví se drželo maximy tichá voda břehy mele. A to je dobrý předpoklad k úspěchu. Prostě je to takový typ práce, kde příliš velká výřečnost škodí.

Překvapilo vás, že vám to bylo vyčítáno?

Nevím, jestli mi to bylo vyčítáno, ale myslím si, že ve svém předchozím životě jsem docela výrazně komentoval dění kolem sebe, a těším se na to, že po Novém roce budu mít zase rozvázaná ústa a nebudu vázán předsednickým omezením, které považuju za strašně důležité a funkční.

Zmíním část těch, kteří vás chválili, ale na druhou stranu od nich zazněla kritika za slabou komunikaci a otevřenost: Georgina Wrightová z pařížského výzkumného institutu Montaigne či ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál.

Víc než polovina lidí vnímá předsednictví pozitivně, a to je úspěch i jeho komunikace. Jsme jenom přesvědčeni, že se nějaká marketingová kampaň pro předsednictví dělat nedá. Možná to šlo poprvé, když bylo předsednictví takové bombastické.

Hlavně úplně dobře nedopadlo, protože padla vláda.

Myslím, že dopadlo lépe, než to vypadalo na povrchu, ale každopádně to bylo poprvé a bylo to jiné. Já prostě nevěřím na propagační kampaně a představte si, že si ministr pro evropské záležitosti zkusí stoupnout někde do rádia nebo televize a kázat o fungování Evropské unie. To je prostě nuda.

Škrabání brambor a mytí špinavého nádobí

Je to nuda a tím jsem vlastně začala náš rozhovor. Jen by mě zajímalo, jestli to lze dělat jinak, aby to nuda nebyla.

Důležitý je výsledek. Použil bych takovou drsnou metaforu