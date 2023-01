Nejvěrnější dobrovolníci i paní Colombová. Jak kandidáti na Hrad zapojují v kampani své rodiny

Rodiny prezidentských uchazečů hrají v kampani důležitou roli. Právě prezentace spořádaného rodinného života po boku partnerů a dětí dotváří pozitivní dojem a snaží se voličům ukázat, že kandidáti jsou „jedni z nás“. Daří se jim to?

Danuše Nerudová spálila vánoční cukroví, se syny zašla na vánoční punč a nakonec se vyfotili před ozdobeným stromečkem. Petr Pavel zase se svou ženou vyrazil na veřejné bruslení a svařák a oba pak ve stejných flanelových košilích během svátků zapózovali při svátečním obědě a v místní hospodě si zahráli šipky. A Andrej Babiš se nechal zvěčnit před vánočním stromkem s celou rodinou a dvěma pudly.

Nejen těmito rodinnými chvílemi se prezidentští kandidáti v poslední době chlubili na sociálních sítích. I když zapojování rodiny do kampaně není v českém prostředí tak běžné jako třeba v USA, část prezidentských kandidátů své partnery a blízké do kampaně zapojila. A právě vánoční svátky nabídly řadu příležitostí, jak mohli svou rodinu ukázat a snažit se skrze ni oslovit voliče.

„Rodina se stala již tradiční součástí kampaně, bez její podpory a aktivního zapojení je kandidatura například ve Spojených státech v prezidentských volbách de facto nemyslitelná. Partner či partnerka hlavy státu dotváří jeho či její image,“ popisuje Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

Rodina jako nejvěrnější dobrovolník

Prezentace spořádaného rodinného života dotváří značku kandidáta –⁠ právě rodina je důležitým faktorem, který voliči vnímají pozitivně.

„Kandidáti se tím snaží ukázat, že jsou ‚jedni z nás‘, že jsou to obyčejní lidé z masa a kostí a my se s nimi můžeme snadno ztotožnit, protože dělají stejné činnosti jako my. Toho se snaží dosáhnout různými způsoby, včetně pořizování ‚rodinných momentek‘ nebo sdílení fotografií se spáleným vánočním cukrovím, pečením vánočky, sekané nebo bruslením,“ vysvětluje Králová.

„V USA dokonce platí nepsané pravidlo ‚pokud tě