Povinné datové schránky startují. Komu ji stát zřídí automaticky a co byste v ní měli nastavit hned po přihlášení?

Od začátku roku 2023 začne stát automaticky některým občanům a subjektům zakládat datové schránky. Jak to bude probíhat, jak dlouho to bude trvat, jak se o tom dozvíte a co byste si měli ve své nové datovce nastavit jako první?