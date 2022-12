Vývoj bojů (307. den): Chystá se bitva o Kreminnou. Pokud padne, Rusové budou mít velký problém

U města Kreminna probíhají těžké boje.

Ukrajinské jednotky se nacházejí kousek od města. Existují náznaky, že se Rusové připravují na nejhorší.

Proč je toto město důležité a co se stane, pokud padne.

V Bachmutu a jeho okolí převzali iniciativu opět Rusové.

Analytici ale tvrdí, že mohou být na vrcholu svých útočných schopností v této oblasti.

Medvěděv předpovídá Západu těžký rok.

Videa dne ukazují útok dronu a smutné Vánoce v Evropě vykreslené ruskou propagandou.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 27. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Nejtěžší boje probíhají v současné době na dvou místech. První je Bachmut a jeho okolí, kde Rusové útočí a snaží se toto město dobýt nebo obklíčit.

Více než dříve se ale začíná mluvit o městě Kreminna v Luhanské oblasti na severu země. Zde je situace opačná. Útočí Ukrajinci a Rusové se snaží toto důležité město za každou cenu udržet.

Rusové obsadili Kreminnou na začátku invaze. Pokud bychom brali v potaz oficiální prohlášení ruského velení, je těžké říci, kdy přesně. Ruský velitel oznámil obsazení Kreminné celkem sedmkrát, v rozmezí od 2. března do 21. dubna.

Jak mluvčí hordy Konnašenkov 7x obsadil městečko Kreminna v Luhanské oblasti :)) pic.twitter.com/Fpm0DeuH6J — Roman M (@Fbeyeee) July 9, 2022

Zdá se, že Ukrajinci jsou již velmi blízko. Boje probíhají jižně od města, na západě i na severu a je možné, že se ho Ukrajinci snaží obklíčit. Již dříve dali přednost obklíčení okupovaného města před přímým útokem.

V posledních dnech se objevilo několik nepotvrzených zpráv, které naznačují, že se jim docela daří.

Podle některých zdrojů obsadili vesnice Dibrova, Červonopopivka a Kuzmyne. Jsou to (kromě jedné) poslední vesnice před Kreminnou. Zatím nemáme k dispozici videa, která by to potvrzovala. Pokud nepočítáme toto video ukrajinského tanku, kde je napsáno, že „Dibrova je naše“.

Také někteří ruští vojenští blogeři tento ukrajinský postup ve svých mapách potvrzují, jiní, jako Rybar, zatím ne.

Existují však náznaky, že se Rusové připravují na nejhorší. Podle ukrajinského šéfa Luhanské oblasti Serhije Hajdaje, do níž Kreminna patří, Rusové stáhli své velení z města do Rubižného. Nemůžeme to sice nestranně potvrdit, ale vzhledem k tomu, že ukrajinské jednotky jsou poměrně blízko města, je to docela pravděpodobné. Také v Chersonské oblasti se z měst, na něž Ukrajinci útočili, nejprve stahovali velitelé a až poté řadoví vojáci.

Objevují se také nepotvrzené zprávy o rabování ze strany ruských vojáků ve městě. Takové zprávy se v minulosti objevily i z měst, odkud se Rusové nakonec stáhli. Z Kreminné údajně odešli i ruští občané, kteří sem přišli pracovat po začátku okupace.

Jisté je – a potvrzují to zdroje z obou táborů –, že u města