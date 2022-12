Mé dva roky s přerušovaným půstem: dokážu mít své jídlo pod kontrolou

Už si ani nevzpomínám, co byl ten poslední moment, kvůli kterému jsem se rozhodla zkusit přerušovaný půst i já. Chodila jsem kolem něj roky, ale neměla jsem odvahu. Znala jsem dobře svoji schopnost se postit – od dětství jsem se na Vánoce marně pokoušela přes den nejíst, abych viděla to slibované zlaté prase, a pokaždé vydržela nejpozději do prvního setkání s máminými rohlíčky.

Jednou byl u nás na chalupě kamarád, lékař Petr, který přerušovaný půst zrovna zkoušel. Zatímco my tam v počtu několika rodin vyvařovali a hodovali, on pil vodu a několikáté preso za sebou, aby té vůni pečeného kuřete odolal.

To není nic pro mě, věděla jsem s naprostou jistotou, protože až příliš dobře znám svoji schopnost disciplíny a odříkání.

Po skoro dvou letech přerušovaného půstu vím, že