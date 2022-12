Jak si senátní podvýbor pro rodinu představuje možnost volby? Nemít na vybranou

Komentář Elišky Kodyšové: Představte si, že byste rádi, aby vaše dítě navštěvovalo jazykovou školu, ale ve vašem okolí není žádná. A dejme tomu, že státy Evropské unie se kvůli zvýšení znalosti cizích jazyků dohodly na nějakém minimálním počtu jazykových škol a váš stát téhle kvóty nedosahuje. Pochopitelně se hned ozvou lidé, kteří budou tvrdit, že EU by neměla státy do rozšiřování jazykových škol tlačit. Každá rodina by podle nich měla mít svobodu volby, zda své dítě do jazykovky posílat chce, nebo nikoli.