Emoce zatím hrály ve prospěch Babiše a Nerudové, nyní se karta obrací

„Na emoce je to asi dobrý, ale mě to strašně nebaví,“ komentuje v Deníku N nerozhodnutý volič Libor, kterak prezidentští kandidáti před Vánoci usilovně vyráběli vánočky a cukroví, aby se přiblížili dělnému lidu. Mluví tím z duše všem zodpovědným občanům. Ve věku rozumu patří emoce leda na fotbal či do divadla, hlava státu se vybírá podle přísně racionálních měřítek: vzdělání, zkušenosti, plány…

Krásná vize, která bohužel nemá s realitou nic společného. Málokterou společenskou událost ovlivňují pocity tak silně jako volby. Můžeme půl dne poctivě studovat programové priority jednotlivých kandidátů, ale žádná z nich neutkví v paměti tak silně jako pevný stisk generála při setkání na náměstí nebo líbezný úsměv rektorky z plakátu.

Zapomeňte na často zmiňované dilema „volby srdcem, či rozumem“. Skutečnost je ještě horší. Americký psycholog Drew Westen provedl v roce 2006 experiment, kdy