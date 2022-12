Věda 2022: Hluboký vesmír, jaderná fúze a umělá inteligence

Je samozřejmě těžké srovnávat vědecké objevy v různých disciplínách. Přesto jsme se pokusili vytvořit žebříček seřazený obvyklým dramatizujícím způsobem – tedy s tím hlavním až na konci.

10. ChatGPT a jiná kouzla umělé inteligence

Letošek je rokem, kdy se veřejnost naplno seznámila s technologií, která není úplně nová, ale zatím ji naplno využili jen nečetní specialisté. Jde o velké jazykové modely (large language models, LLM), což jsou softwarové nástroje z oblasti umělé inteligence. Ve své základní podobě se jazykový model snaží uhodnout, jakým slovem bude nejpravděpodobněji pokračovat započatá věta. Po slovech „Napila se bílého…“ bude následovat slovo „vína“ s větší pravděpodobností než „oleje“, „květáku“ nebo „hřebene“. My lidé to víme, protože vnímáme význam a kontext (i když by stálo za rozbor, co přesně toto trochu lehkovážné tvrzení znamená), LLM to ví, protože