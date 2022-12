Nejlepší knihy o vědě a technice roku 2022: dějiny buňky, jiné reality jiných živých tvorů, válka o čipy a existenciální fyzika

Každý takový výběr je pochopitelně subjektivní. Jestli zde nenajdete knihu, která zaujala právě vás, napište nám o ní, také si rádi rozšíříme obzory. Vybírali jsme z knih vydaných v češtině a angličtině a základním kritériem nám byl podtitul našich novin: rozumět lépe světu.

Letos nám to vyšlo tak, že téměř všechny doporučené tituly jsou v angličtině. Je ale velmi pravděpodobné, že většina z nich brzy vyjde v českých překladech.

Vesmír, život a vůbec

Německá fyzička Sabine Hossenfelderová ve své Existenciální fyzice porušuje celou řadu zaběhaných zvyklostí. Píše velmi živě a přístupně – i za cenu odvážných zjednodušení. Nebojí se mít názor tam, kde se většina vědců uchyluje k pokrčení rameny. Otevřeně přiznává, s čím mají přírodní vědy potíže a na co nedokážou odpovědět. A především umí předvídat, co čtenáře doopravdy zajímá. Tak dobrou knihu o fyzice pro širší veřejnost jsme už dlouho neviděli. Vnucuje se přirovnání k popularizační práci Richarda Feynmana. Hossenfelderová je v nejlepším smyslu toho slova stejně drzá jako on, přitom ale naprosto svá, originální, vtipná. Má dar nalézat nové způsoby výkladu u problémů, o nichž jiní psali dobře už mnohokrát. Kniha, kterou je radost číst.

Obtížnější, ale stejně užitečná je práce Seana Carrolla Největší myšlenky ve vesmíru. Pod trochu matoucím názvem se skrývá nikoli typický popularizační text, ale velmi přístupná a netradičně pojatá učebnice fyziky. Přesněji řečeno její první část – snad časem dojde i na další. Podtitul zní „Prostor, čas a pohyb“, čímž vymezuje rozsah pokryté problematiky. Máte-li všeobecný fyzikální přehled jako vedlejší předmět studia (což mají všichni technici a přírodovědci), anebo chcete-li vědět trochu podrobněji, jak vesmír funguje, sáhněte po téhle knize. Na rozdíl od popularizační literatury se nevyhýbá matematice – nemůže, bez ní se fyzika na této úrovni vyložit nedá. Nevyžaduje ale skoro žádné