Prezidentská Pointa N: Kampaň před Vánoci konečně nabrala na síle, skutečný boj přijde v lednu

Prezidentská kampaň těsně před Vánoci nabírá na obrátkách, i tak je to ale pouze slabý odvar toho, co voliče a zejména kandidáty čeká začátkem ledna. Pro trio hlavních favoritů byly poslední dny velmi důležité a to, jak je zvládnou, může ovlivnit, zda se k nim lidé za tři, respektive pět týdnů přikloní.