„Malým dětem nevysvětlíte, že nebudou dárky.“ Matky samoživitelky popisují, jak letos oslaví Vánoce

Zdražování energií nebo i potravin dopadá v Česku na stále více lidí. Pro někoho navýšení cen znamená snížení komfortu, jiným už to přináší i existenční problémy. Matky samoživitelky Deníku N popsaly, jak se energetická krize promítla do jejich života a jak ovlivní jejich Vánoce.

Hedvika žije v Olomouci s pěti dětmi, kromě čtyř vlastních si vzala do pěstounské péče ještě svoji několikaměsíční neteř. Když si voláme, je i s dětmi doma, protože onemocněli covidem-19. „Můžeme být rádi, že jsme doma měli nějaké základní léky na horečku, ani to bychom si už nemohli dovolit,“ říká. Jinak Hedvika pracuje na částečný úvazek v knihkupectví, kvůli nehodě, kterou před lety měla, pobírá invalidní důchod a k tomu podniká: dělá potisk na hrnečky. To jí však na pokrytí nákladů ani zdaleka nestačí. Za nájem dává měsíčně