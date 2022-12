Válka nekončí. Ukrajině musíme pomáhat, aby od nás bylo ruské impérium co nejdál, říká poradce pro národní bezpečnost

Premiérův nejbližší spolupracovník Tomáš Pojar se od ledna stane poradcem pro národní bezpečnost. V rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, co bude obsahem jeho práce a jaké bezpečnostní výzvy čekají Českou republiku. „Platí, že čím dále je válka od našich hranic a čím dále je zahnané ruské impérium, tím je to pro českou bezpečnost lepší,“ vysvětluje s tím, že boje na Ukrajině budou trvat přinejmenším ještě měsíce.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jaké bezpečnostní zájmy má Česká republika?

Proč je podpora Ukrajiny levnější než jiné varianty?

Jak dlouho bude pokračovat ruská válka proti Ukrajině?

Jaké prognózy vývoje války český stát má?

Jak chce bojovat s hybridními hrozbami?

Ještě před pár dny jste měl práce nad hlavu, protože jste byl jednou z nejdůležitějších postav českého předsednictví. Jak ho zpětně hodnotíte?

Bylo to předsednictví, za jehož výsledky se nemusíme stydět. Udělali jsme toho hodně a udělali jsme hodně dobrého, některá stanoviska se navíc podařilo posunout k českým zájmům. Těší mě, jak pozitivně hodnotí české předsednictví světová média – to by mělo těšit každého, kdo se na tom podílel. Chvála nebyla jen otázkou veřejných prohlášení, ale zažil jsem ji od některých lidí i osobně, a to dělat nemuseli. České předsednictví je hodnocené pozitivně a máme na to být hrdí.

Od ledna se stanete poradcem pro národní bezpečnost. Premiér na tiskové konferenci řekl, že tato pozice zde dlouho chyběla. Proč je pozice národního bezpečnostního poradce v této době důležitá?

Většina západních zemí i zemí východní Asie už tuto pozici zřídila. A vědí moc dobře proč – je velmi důležitá koordinace bezpečnostní, obranné a zahraniční politiky, a abychom si stanovili priority, co jako země chceme. A ve chvíli, kdy to víme, bychom měli dokázat tyto zájmy a priority na všech úrovních prosazovat.

My nevíme, co jako země chceme?

Celkově chceme žít v bezpečné, svobodné a prosperující zemi. A pak se musíme soustředit na dílčí cíle, jak toto zabezpečit. Když třeba chceme mít